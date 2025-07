Osimhen verso il Galatasaray, oggi il giorno decisivo per il sì del Napoli: la cifra finale dell'operazione, attese le garanzie bancarie Calciomercato SSC Napoli Serie A Galatasaray Superlig

I turchi offrono 75 milioni in tre rate per l’attaccante: 40 subito, 35 in due anni. De Laurentiis attende le garanzie bancarie per dare il via libera.