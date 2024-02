Osimhen 'salvagente' del Napoli: Calzona si aggrappa a lui

Il nigeriano torna al goal alla prima presenza dopo il rientro dalla Coppa d'Africa: segnale più che positivo per Calzona.

Serviva gettare il cuore oltre l'ostacolo per ottenere un buon risultato e scrollarsi di dosso le paure di un nuovo fallimento: il Napoli ci è riuscito a metà, strappando un prezioso 1-1 contro il Barcellona che tiene aperto il discorso qualificazione in vista del ritorno in terra spagnola.

È stata la serata delle punte, dei bomber chiamati a lasciare il segno quando più conta: al vantaggio blaugrana di Lewandowski ha risposto il collega Osimhen, subito decisivo alla prima da titolare dopo l'impegno della Coppa d'Africa.

Una risposta più che positiva da parte dell'ex Lille, che può lasciare soddisfatto il nuovo tecnico Francesco Calzona: lui sì all'esordio assoluto, a poche ore dalla nomina in sostituzione di Mazzarri.