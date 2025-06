Osimhen e la maglia della Juventus, perché se ne parla: social scatenati

Cosa significa il post che ha fatto impazzire i tifosi della Juventus? Nessun indizio di calciomercato, ma è comunque diventato virale.

Vistor Osimhen tende la mano ad un amico con la maglia della Juventus. Il post di Odumodublvck, rapper nigeriano, ha scatenato i social e i tifosi bianconeri, convinti che si tratti di un'indizio sul futuro dell'attaccante, il quale sta per concludere il prestito al Galatasaray per rientrare a Napoli da luglio.

Inutile dire che la rivalità con la Juventus ha portato a commentare anche migliaia di fans napolietani, tra chi non avrebbe nessun problema nel vedere Osimhen a Torino e chi invece ci rimarrebbe piuttosto male, come capitato in passato con altri ex partenopei finiti in bianconero (Higuain su tutti).

Ma cosa significa il post dell'amico di Osimhen? Si sta parlando in lungo e in largo, sui social e nelle strade, della maglia bianconera (quella di Del Piero, in particolare) in una foto con l'attaccante nigeriano, ma di fatto non c'è nessun indizio di calciomercato o trattativa in atto.

L'articolo prosegue qui sotto

Chi da tempo spinge per l'acquisto di Osimhen vede nell'abbraccio tra il nigeriano e l'amico in bianconero un anticipo del futuro, ma ora come ora l'ex Lille non è in trattative con la Juventus, la quale, almeno per ora, punta ancora su Dusan Vlahovic.