Juventus decisa su Victor Osimhen: contatti costanti con l'attaccante nigeriano, poi si andrà a negoziare col Napoli.

Juventus a tutta su Victor Osimhen.

Il bomber nigeriano, parallelamente a Jonathan David, rappresenta l'obiettivo numero uno per rinforzare un attacco che sembra in procinto di salutare Dusan Vlahovic e che ha bisogno di un big da affiancare a Kolo Muani.

Ecco spiegato l'affondo per il numero 9 di proprietà del Napoli, di rientro dal prestito al Galatasaray, in rotta con gli azzurri e in uscita da quasi un anno.