Osimhen gioca Napoli-Atalanta? Le condizioni dell'attaccante nigeriano: sarà titolare o andrà in panchina?

L'attaccante del Napoli continua ad allenarsi in città in vista della sfida alla Dea al ritorno in campionato dopo la sosta.

Tra guai fisici e impegni in Nazionale, per Victor Osimhen la stagione in corso non è stata semplicissima: il capocannoniere della scorsa Serie A, conclusa con la vittoria dello Scudetto con la maglia del Napoli, è stato costretto a saltare diverse gare, per motivi diversi. L'ultima, in ordine di tempo, contro l'Inter prima della sosta per le Nazionali: ecco, viste le condizioni mostrate nelle settimane precedenti, ci si interroga sull'impiego o meno di Osimhen contro l'Atalanta. L'attaccante nigeriano sarà disponibile per la sfida contro la Dea? E se sì, andrà in panchina o giocherà titolare? L'articolo prosegue qui sotto