Osimhen è uno dei migliori numeri 9 al mondo: come mai ha deciso di dedicare i suoi anni migliori al Galatasaray?

Il calciatore nigeriano aveva in programma di entrare a far parte di una delle squadre d'élite europee dopo aver lasciato il Napoli, ma il suo prestito a Istanbul sta per diventare definitivo.

Cristiano Giuntoli era profondamente frustrato per non essere riuscito a convincere Erling Haaland a passare dal Salisburgo al Napoli durante la finestra di mercato invernale del 2020, ma non per molto. Quando arrivò l'estate, il direttore sportivo dei partenopei aveva già nel mirino un altro giovane attaccante di talento, che Giuntoli riteneva fermamente "allo stesso livello" di Haaland.

L'unico problema era che Victor Osimhen aveva attirato l'attenzione del Liverpool in virtù delle sue prestazioni in Francia con il Lille. Giuntoli, però, non si sarebbe lasciato sfuggire l'occasione.

"L'acquisto di Osimhen è il più grande capolavoro di Giuntoli", ha dichiarato l'ex consulente del Napoli Giandomenico Costi a Tuttosport. "Victor è stato praticamente rinchiuso in un hotel per tre giorni. Giuntoli sapeva che il Liverpool era interessato e che Jurgen Klopp aveva fatto la sua mossa. Tuttavia, Cristiano ha parlato con Osimhen in hotel per tre giorni fino a convincerlo ad accettare il Napoli.

Era pieno di energia. Giuntoli è un dirigente che ti chiama 100 volte al giorno. Ma conosceva molto bene Victor, lo aveva persino seguito al Charleroi, e questo è stato fondamentale".