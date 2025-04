Victor Osimhen preannuncia l'addio al Galatasaray a fine stagione e dribbla il futuro: "Su di me sempre voci, ma mi godo il momento".

La conclusione della stagione si avvicina e a breve, sul futuro di Victor Osimhen, si scatenerà il più classico dei tormentoni di mercato.

Il bomber nigeriano, idolo al Galatasaray, ha preannunciato un qualcosa che era praticamente certo: l'addio a Istanbul a giugno.

Parole proferite a 'NTV' dopo la vittoria in campionato contro il Samsunspor che alimentano il toto-destinazione: dove andrà Osimhen in estate dopo essere tornato al Napoli per fine prestito?