Osimhen, Ederson e Nuno Tavares nel mirino della Juventus: gli obiettivi di mercato da regalare a Tudor

Dopo il rinnovo di contratto, ora la Juve vuole regalare al tecnico croato gli uomini giusti per fare il salto di qualità.

In attesa di debuttare ufficialmente al Mondiale per Club, nella notte italiana tra mercoledì e giovedì contro gli emiratini dell'Al-Ain, in casa Juventus si stanno già sviluppando i primi ragionamenti in chiave calciomercato.

L'obiettivo del nuovo direttore generale, Damien Comolli, è infatti quello di mettere le mani di Igor Tudor alcuni innesti dal peso specifico piuttosto importante per consentire alla formazione bianconera di alzare ulteriormente l'asticella.

Al termine dello scorso campionato, infatti, lo stesso Tudor aveva ribadito come con pochi ma mirati innesti di qualità, la squadra avrebbe potuto competere per gli obiettivi massimi. Per questo motivo lo stato maggiore del club bianconero ha individuato le aree, nel contesto del 3-4-2-1 tanto caro al tecnico croato. La Juve infatti mira a puntellare il parco attaccanti e il centrocampo, oltre ad imbastire le corsie laterali.