Osimhen alla Juventus? Come funziona la clausola e la situazione tra Napoli e Galatasaray

I bianconeri sognano il grande colpo in attacco per l'estate: la cessione di Vlahovic potrebbe finanziare l'arrivo del nigeriano.

La Juventus è chiamata a dare una svolta positiva alla sua stagione, ma nel frattempo Cristiano Giuntoli è già al lavoro in prospettiva futura.

Tra le varie situazioni da monitorare in casa bianconera, c'è sicuramente quella relativa all'attacco che, ad oggi, presenta più incognite che certezze. Il futuro di Vlahovic è evidentemente in bilico, mentre nel contratto di Kolo Muani non sono presenti opzioni per il riscatto a favore del club bianconero. Salvo novità, dunque, il francese farà ritorno a Parigi.

Per questo motivo, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli sarà chiamato a coprire una casella molto importante all'interno dello scacchiere di Thiago Motta intervenendo a giugno sul mercato. E il nome che fa più gola di tutti è quello di Victor Osimhen.