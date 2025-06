Nonostante l'accordo tra Napoli e Al-Hilal, Osimhen ha detto 'no' alla ricca proposta saudita: ora il Galatasaray torna a sperare.

Non proseguirà in Arabia Saudita la carriera di Victor Osimhen.

Proprio quando il trasferimento all'Al-Hilal sembrava cosa fatta, è arrivata la doccia gelata per il club saudita: da parte del bomber nigeriano non c'è stato l'atteso via libera per il cambio di maglia.

Il tutto nonostante l'intesa raggiunta tra Al-Hilal e Napoli, il che lasciava presagire un esito finale decisamente diverso.