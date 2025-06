Vicina l'intesa tra Al-Hilal e Napoli per il trasferimento di Victor Osimhen in Arabia: al nigeriano un quadriennale monstre.

Il Napoli sta per cedere Victor Osimhen, ma stavolta in via definitiva.

Il bomber nigeriano, fresco di un'altra stagione super in Turchia col Galatasaray, saluterà Istanbul e in azzurro non farà mai rientro.

Sempre più vicina la cessione all'Al-Hilal, che sta limando i dettagli per giungere all'accordo col club di Aurelio De Laurentiis.