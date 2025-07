Osimhen al Galatasaray sblocca Morata al Como: cosa manca per la chiusura dell'operazione

Lo spagnolo aspetta da settimane di lasciare la Turchia per tornare in Serie A: dopo gli ultimi step l'affare si potrà chiudere.

Adesso sì, Alvaro Morata è davvero pronto a sposare il Como. Com'è del resto nelle volontà del centravanti spagnolo, che da tempo attende con discreta impazienza di conoscere le novità sul proprio futuro.

Morata fa attualmente parte della rosa del Galatasaray, dov'è arrivato durante il mercato invernale in prestito dal Milan. Ma in Turchia non rimarrà. Anzi, l'ex juventino è pronto a tornare in Italia per indossare la terza maglia diversa del nostro campionato.

La casacca in questione, appunto, sarà quella del Como. Formazione ambiziosa, che ha tutta l'intenzione di chiudere al più presto l'operazione e che, per il momento, ringrazia Victor Osimhen e il Napoli.