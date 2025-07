Osimhen al Galatasaray, spunta la clausola anti-Italia per l'attaccante nigeriano

Cosa manca per il ritorno del giocatore in Turchia? Non solo maggiori garanzie economiche, ma anche una specifica clausola.

Dopo le timide voci su una possibile conferma in Serie A, nello stesso Napoli o altrove, alla fine Victor Osimhen è a un passo dalla nuova avventura con la maglia del Galatasaray. Devastante nella scorsa annta della Super Lig, conquistata con il club di Istanbul, il nigeriano giocherà - a meno di sorprese - nuovamente con gli Aslanlar.

Niente Juventus, Milan o Al Hilal, Osimhen sarà al girone di Champions con il Galatasaray, deciso a rendersi protagonista anche in Europa come fatto qualche anno sotto Spalletti in maglia Napoli. In vista del Mondiale 2026, il nigeriano già nominato al Pallone d'Oro in passato, prova ad alzare l'asticella sua carriera brillando in campo continentale. La Serie A? Lontanissima in questa e nelle prossime estati.

Secondo La Repubblica, infatti, il Napoli avrebbe anche chiesto di inserire nell’affare una clausola anti-Italia in base alla quale Osimhen nei prossimi tre anni non potrebbe tornare in Serie A con un’altra maglia.