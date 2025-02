Oscar 2025 dove vederli domenica notte in Italia: in chiaro red carpet e cerimonia, dalle 23:30 alle 4:00

La diretta tv e streaming degli Oscar 2025 è visibile gratis nella notte di domenica: tutto pronto per la notte più importante del cinema mondiale.

Per milioni di appasionati di cinema in tutto il mondo, la notte degli Oscar è l'evento filmico più importante dell'anno. Osteggiato da molti, ma amato da altri, l'evento di scena a Hollywood nella notte italiana di domenica 2 marzo attira non solo gli amanti dei film, ma anche quelli legati allo star system e alle personalità presenti.

Dalle 23:30 di domenica, fino alle 4:00 del mattino, è possibile vedere in diretta tv il red carpet degli Oscar 2025 e dunque la cerimonia che assegnerà tutti i più importanti premi della stagione, dal miglior film al miglior regista, passando per la miglior attrice protagonista e la miglior sceneggiatura originale.

Anche nel 2025 gli spettatori italiani possono seguire gli Oscar 2025 gratis in tv e streaming per diverse ore, così da capire chi vincerà le statuette ambitissime: in prima fila per portare a casa i premi ci sono Anora, The Brutalist, Emilia Perez e The Substance.