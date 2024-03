Oscar 2024, gli orari italiani: red carpet, inizio cerimonia e fine delle premiazioni con il Miglior Film

Tutto pronto per la serata di premi cinematografici più importanti dell'anno: a Los Angeles si assegnano i riconoscimenti per i migliori film.

Al Dolby Theatre di Los Angeles, nel quartiere di Hollywood, si assegnano come ogni anno i Premi Oscar. Nel 2024 l'attesissimo evento che premierà i migliori film della passata stagione si svolge nella notte tra domenica 10 marzo e lunedì 11 marzo.

I fans degli Oscar, del Red Carpet e della cerimonia di consegna dei premi dovranno fare le ore piccole come ogni anno, considerando che l'evento andrà in scena nel pomeriggio californiano, ma solamente in nottata in Italia viste le nove ore di differenza con la costa ovest degli Stati Uniti.

Ma quali sono gli orari degli Oscar 2024? In questa pagina tutte le informazioni sull'evento più importante nella stagione dei premi cinematografici.