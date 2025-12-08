Oristanio entra ed esce dopo 17 minuti in Pisa-Parma: infuriato con Cuesta, cosa è successo

Intervenuto in conferenza stampa nel post-partita, Cuesta ha spiegato il motivo della sostituzione lampo di Oristanio: da parte del tecnico spagnolo c'era la volontà di affidarsi a un giocatore difensivo in più per blindare il vantaggio nel finale.

"Si tratta della scelta più difficile della mia vita da allenatore, seppur breve: è semplicemente una questione tattica. Gaetano è un giocatore di grande livello, una persona incredibile. Mi è dispiaciuto tantissimo, è stata tutta una questione tattica. Dovevamo rispondere alle sostituzioni del Pisa, ho preferito mettere un giocatore in più. Nelle prossime gare Gaetano ci darà tantissimo".