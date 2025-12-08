Pubblicità
Oristanio entra ed esce dopo 17 minuti in Pisa-Parma: infuriato con Cuesta, cosa è successo

L'attaccante del Parma si è diretto in panchina senza dare il cinque all'allenatore: attimi di tensione durante la sfida vinta a Pisa.

Tre punti d'oro per il Parma, che si rilancia alla grande nella lotta per la salvezza: a Pisa basta il rigore trasformato da Benedyczak nel primo tempo per avere la meglio sugli uomini allenati dall'ex Alberto Gilardino.

Nonostante il risultato più che prezioso per la classifica (ora sono quattro le lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto, occupato proprio dal Pisa), in casa ducale bisogna registrare alcuni attimi di tensione che hanno interessato i minuti finali.

Protagonista, suo malgrado, Gaetano Oristanio, subentrato dalla panchina e poi sostituito da Carlos Cuesta.

  • ORISTANIO AL RIENTRO IN CAMPIONATO

    Oristanio ha fatto il proprio ingresso in campo al minuto 75, prendendo il posto del match-winner Benedyczak: un gettone che, in Serie A, mancava addirittura da fine settembre.

    L'ex Venezia è stato infatti vittima di un infortunio muscolare all'adduttore che lo ha tenuto ai box per poco più di un mese, prima del ritorno avvenuto in occasione dell'ultimo incontro di Coppa Italia in casa del Bologna.

    Oristanio era subentrato all'intervallo, disputando il secondo tempo in cui si è concretizzata la rimonta felsinea col goal di Castro a ridosso del 90'.

  • ORISTANIO INFURIATO DOPO IL CAMBIO: COSA È SUCCESSO

    Il Pisa-Parma di Oristanio è però durato pochissimo: diciassette minuti dopo l'ingresso, ovvero al 92', è stato richiamato in panchina da Cuesta per lasciare spazio a Lovik.

    Una sostituzione non accolta benissimo dall'attaccante, visibilmente infastidito dalla scelta del proprio allenatore: Oristanio si è diretto immediatamente in panchina senza dare la mano a Cuesta.

    Una reazione probabilmente frutto della frustrazione per la lunga attesa, determinata dal problema fisico che gli ha impedito di dare una mano ai compagni tra ottobre e novembre.

  • LA SPIEGAZIONE DI CUESTA

    Intervenuto in conferenza stampa nel post-partita, Cuesta ha spiegato il motivo della sostituzione lampo di Oristanio: da parte del tecnico spagnolo c'era la volontà di affidarsi a un giocatore difensivo in più per blindare il vantaggio nel finale.

    "Si tratta della scelta più difficile della mia vita da allenatore, seppur breve: è semplicemente una questione tattica. Gaetano è un giocatore di grande livello, una persona incredibile. Mi è dispiaciuto tantissimo, è stata tutta una questione tattica. Dovevamo rispondere alle sostituzioni del Pisa, ho preferito mettere un giocatore in più. Nelle prossime gare Gaetano ci darà tantissimo".

