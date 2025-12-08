Oristanio entra ed esce dopo 17 minuti in Pisa-Parma: infuriato con Cuesta, cosa è successo

Tre punti d'oro per il Parma, che si rilancia alla grande nella lotta per la salvezza: a Pisa basta il rigore trasformato da Benedyczak nel primo tempo per avere la meglio sugli uomini allenati dall'ex Alberto Gilardino.
Nonostante il risultato più che prezioso per la classifica (ora sono quattro le lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto, occupato proprio dal Pisa), in casa ducale bisogna registrare alcuni attimi di tensione che hanno interessato i minuti finali.
Protagonista, suo malgrado, Gaetano Oristanio, subentrato dalla panchina e poi sostituito da Carlos Cuesta.