L'orgoglio di Bastoni: "Nessuno a inizio anno dava l'Inter favorita per lo Scudetto"

Il difensore dell'Inter accende il derby col Milan: "5 vittorie di fila non bastano, neanche se fossero 50 o 100".

A Udine era assente perché squalificato, ma a San Siro contro il Cagliari non mancherà di certo: Alessandro Bastoni è sempre più vicino alla conquista dello Scudetto con l'Inter.

Un successo storico, che consentirebbe di fregiarsi della seconda stella sul petto: l'aritmetica certezza potrebbe arrivare in casa del Milan, nel derby vinto per cinque volte di fila fino a questo momento.

Una striscia che, come dichiarato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Bastoni ha tutta l'intenzione di allungare: senza dimenticare l'orgoglio per il percorso svolto, in controtendenza con i pronostici di inizio stagione.