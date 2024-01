Oreste Didonè, 'l'altro Baggio' limitato dagli infortuni

Mezzala molto veloce e abile nel dribbling e nel tunnel, Didonè era un grande talento ma dopo un infortunio al ginocchio limiterà la sua carriera.

"Il più forte con che ho incontrato è stato Oreste Didonè" - Roberto Baggio

A riconoscere il suo grande talento è stato Roberto Baggio in persona, che in un intervista, con parole simili a quelle spese da Diego Armando Maradona per 'El Trinche' Carlovich, non ha esitato a incoronare il vecchio amico delle Giovanili azzurre.

Purtroppo però, a differenza del campione di Caldogno, nonostante le altissime aspettative nei suoi confronti, lo sfortunato Oreste non riuscirà mai a sfondare ad alti livelli nel calcio italiano, frenato da un grave infortunio al ginocchio che ne spezzerà sul più bello l'ascesa.