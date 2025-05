Ora tutti vogliono Allegri: favorito per il dopo Conte al Napoli, ma ci sono anche Milan e Inter

Il profilo di Massimiliano Allegri torna in primo piano: nei pensieri del Napoli qualora Conte dovesse dire addio, c'è anche la soluzione milanese.

A volte ritornano, eccome se ritornano: è già trascorso un anno dall'ultima apparizione in panchina di Massimiliano Allegri, silurato dalla Juventus un paio di giorni dopo il successo in finale di Coppa Italia sull'Atalanta.

Un epilogo scritto, rimasto finora l'ultimo capitolo di una carriera in attesa di ripartire dal posto giusto: magari in Serie A, magari in un'altra big dove rimettersi in discussione a quasi 58 anni.

Dall'approdo in Arabia Saudita sfumato al possibile ritorno da protagonista in Italia: ma quali potrebbero essere le soluzioni per la ripartenza di Allegri?