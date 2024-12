Al centrocampista verrà impiantato un defibrillatore removibile, la decisione definitiva dopo l'esito di ulteriori esami.

Edoardo Bove verrà operato martedì 10 dicembre dopo il malore accusato durante Fiorentina-Inter.

Al centrocampista, come da protocollo ospedaliero in questi casi, verrà impiantato un defibrillatore sottocutaneo. Ma non sarà definitivo.

La scelta è quella di prendere tempo per aspettare l'esito di ulteriori esami prima di prendere una decisione.