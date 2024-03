Open VAR, l'audio sul goal annullato a De Ketelaere in Inter-Atalanta: "È mano di Miranchuk"

Nel mirino l'azione del goal annullato a De Ketelaere e il rigore concesso all'Inter: "Timing sbagliato".

Come ogni settimana, durante 'Sunday Night Square' su DAZN va in onda l'ormai celebre format Open VAR: in rassegna gli episodi arbitrali della giornata in corso, con la trasmissione degli audio tra sala VAR e arbitro.

Nella puntata del post Napoli-Juventus c'è stato spazio anche per gli episodi capitati durante il recupero della ventunesima giornata tra Inter e Atalanta, stravinto dai meneghini con un poker senza storia.

Sul risultato di 0-0, al minuto 10, De Ketelaere aveva trovato il goal del vantaggio orobico, poi annullato per un precedente tocco col braccio di Miranchuk. Nel mirino anche l'azione che ha portato alla concessione del penalty all'Inter nella ripresa, per un braccio largo di Hateboer in opposizione al pallone calciato da Dumfries.