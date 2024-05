Il portiere ex Inter nel finale del Derby va a un passo dalla riapertura della finale di FA Cup: l'incertezza su Doku.

Alla fine ha vinto il Manchester United di Erik ten Hag, ed è un successo molto importante quello maturato a Wembley contro il Manchester City.

Non solo perché si tratta di un Derby, ma anche perché vale la conquista della FA Cup e il ritorno dei Red Devils al successo di un trofeo.

Solo che non è stata una passeggiata di salute per lo United, soprattutto nei minuti di recupero: tutto "per colpa" di André Onana.