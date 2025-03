Il Manchester United è pronto a mandare Andre Onana nella Saudi Pro League, Ruben Amorim prepara una lista di portieri per sostituirlo.

No, l'avventura di Andrè Onana al Manchester United non è andata come immaginato o sperato da molti.

L'ex portiere dell'Inter, grande protagonista nell'unica stagione giocata con i nerazzurri, all'Old Trafford non ha mai convinto.

Tanto che adesso i Red Devils avrebbero deciso di metterlo ufficialmente sul mercato, sperando magari in una ricca offerta dall'Arabia.