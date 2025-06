Emiliano Martinez non approderà a Old Trafford: Amorim intenzionato a concedere la chance del riscatto ad André Onana.

Da un divorzio pressoché certo, alla permanenza.

André Onana resterà al Manchester United e continuerà ad esserne il portiere titolare: questo scrivono Oltremanica, questa è l'intenzione di Ruben Amorim.

Niente Emiliano Martinez, dunque: l'acquisto del Dibu, in odore di approdo a Old Trafford dall'Aston Villa per sostituire il camerunense ex Inter, sembra una suggestione destinata a tramontare.