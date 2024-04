L'ex portiere dell'Inter causa il rigore decisivo a Old Trafford: si complica la classifica dei Red Devils.

Non è per nulla semplice, adesso, la situazione in classifica del Manchester United. La formazione di Erik ten Hag non riesce a vincere contro il Burnley e rischia il suo posizionamento in Premier League.

Una partita, quella di Old Trafford, decisa da André Onana, ma in negativo: perché i Red Devils stavano vincendo. O, almeno, fino ai minuti conclusivi.

Poi l'errore dell'ex portiere dell'Inter e altri punti persi: e i social non le hanno mandate a dire. Anzi.