Onana disastroso a Lione: doppio errore che nega la vittoria al Manchester United

Onana di nuovo nella bufera: peggiore in campo a Lione, col Manchester United raggiunto proprio allo scadere.

Beffa sul gong per il Manchester United, raggiunto sul 2-2 a Lione dalla rete di Cherki all'ultimo minuto di recupero nell'andata dei quarti di Europa League.

Risultato che lascia l'amaro in bocca ai 'Red Devils', traditi per l'ennesima volta da André Onana: per lui due errori costati i goal della formazione transalpina.

Prosegue, dunque, l'avventura da incubo in terra inglese per il camerunese che, dopo la partenza dall'Inter, non è più riuscito a replicare le prestazioni offerte in maglia nerazzurra.