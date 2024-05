Olympiacos-Aston Villa dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

I greci a un passo dal sogno: la qualificazione in finale di Conference League. Le formazioni e dove guardare la partita in TV e streaming.

Ancora novanta minuti dal sogno finale, ma attenzione: in Conference League nulla è scontato. Lo sanno anche Olympiacos e Aston Villa che si sfidano per il ritorno delle semifinali.

I greci, all'andata, hanno espugnato il Villa Park con un 2-4 incredibile: doppio vantaggio con El Kaabi, poi la rimonta di Watkins e Diaby. Alla fine, però, un nuovo goal di El Kaabi, che farà tripletta, ed Hezze fissano il punteggio sul 2-4

All'Aston Villa di Unai Emery, quindi, servirà vincere in Grecia con tre goal di scarto per qualificarsi in finale.

Tutto su Olympiacos-Aston Villa: le formazioni ufficiali e dove guardare il match in TV e streaming.