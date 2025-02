Biglietti concerto Olly, il costo per il live tour 2025 e 2026: dove acquistarli per le date rimaste dopo i soldout post Sanremo

Quali sono le date del tour di Olly? I concerti in Italia nel corso del 2025 e nel 2026, biglietti a ruba dopo Sanremo: attesa per la scaletta.

Vincitore del Festival di Sanremo davanti a Lucio Corsi, Olly ha visto la propria popolarità salire alle stelle nel corso di pochi giorni. Cantante ligure di musica pop, leggera, l'artista che dovrebbe rappresentare l'Italia al prossimo Eurovision di maggio ha fatto immediatamente registrare diversi soldout in giro per l'Italia.

Il tour del 2025, infatti, presenta poche date andate a ruba dopo le esibizioni a Sanremo, che hanno portato migliaia di fans a riversarsi alla ricerca dei biglietti per i concerti di Olly in giro per l'Italia.

I biglietti per il tour di Olly possono essere acquistati online e nei punti vendita Ticketone in giro per l'Italia.