Olivera promosso da centrale, Conte vince un'altra scommessa e sottolinea: "Siamo in emergenza ma nessuno ne parla"

Conte sopperisce all'emergenza difensiva adattando il terzino uruguaiano a centrale e l'esame viene pienamente superato.

Il Napoli strappa tre punti dal peso specifico enorme, al Via del Mare di Lecce, e lancia un altro fortissimo e inequivocabile messaggio in chiave Scudetto. Lo 0-1 targato Raspadori, seguito poi dalla vittoria di misura dell'Inter contro il Verona, mantiene gli azzurri in vetta al campionato con tre lunghezze di vantaggio sui campioni d'Italia in carica, a tre giornate dalla conclusione del torneo.

L'articolo prosegue qui sotto

Una vittoria, come detto, che vale tantissimo in chiave tricolore, anche e soprattutto alla luce della marcata emergenza che Antonio Conte si è trovato costretto ad affrontare. Il tecnico salentino ha dovuto fare di necessità virtù e tra le mosse a sorpresa ammirate nella sfida in terra salentina spicca quella relativa a Mathias Olivera.

Il terzino uruguaiano, infatti, è stato schierato sì con una maglia da titolare, ma ha cambiato ruolo: da terzino sinistro, o comunque da elemento che è solito agire sul binario mancino, a difensore centrale. E il risultato è stato decisamente apprezzabile.