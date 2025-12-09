Olimpiadi di Milano-Cortina e Coppa Italia, l’Inter non può giocare a San Siro: i quarti di finale a Monza contro Roma o Torino

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, in programma dal 6 al 22 febbraio, impediranno l’utilizzo dello stadio di San Siro.
Milano sarà uno dei centri nevralgici della manifestazione e l’impianto del Meazza rientrerà tra le strutture coinvolte nell’organizzazione dell’evento, rendendolo indisponibile per le partite di calcio nello stesso periodo.
Mentre il Milan attende novità sul fronte Perth in vista della sfida di campionato contro il Como, l’Inter non potrà giocare in casa la partita dei quarti di finale in programma il 4 o l’11 febbraio contro la vincente di Roma-Torino.