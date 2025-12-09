Olimpiadi di Milano-Cortina e Coppa Italia, l’Inter non può giocare a San Siro: i quarti di finale a Monza contro Roma o Torino

Il quarto di finale è previsto in una delle due date del calendario: mercoledì 4 febbraio oppure mercoledì 11 febbraio.

In entrambi i casi l’impianto brianzolo risulterebbe libero.

Se la partita fosse fissata il 4 febbraio, l’U-Power Stadium non avrebbe altri impegni; se invece si giocasse l’11 febbraio, il Monza di Paolo Bianco sarebbe in trasferta a Bolzano contro il Sudtirol.