AC Monza v FC Internazionale - Pre-season FriendlyGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Olimpiadi di Milano-Cortina e Coppa Italia, l’Inter non può giocare a San Siro: i quarti di finale a Monza contro Roma o Torino

I quarti contro la vincente di Roma-Torino si giocheranno all’U-Power Stadium a causa dell’indisponibilità del Meazza durante Milano-Cortina.

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, in programma dal 6 al 22 febbraio, impediranno l’utilizzo dello stadio di San Siro. 

Milano sarà uno dei centri nevralgici della manifestazione e l’impianto del Meazza rientrerà tra le strutture coinvolte nell’organizzazione dell’evento, rendendolo indisponibile per le partite di calcio nello stesso periodo. 

Mentre il Milan attende novità sul fronte Perth in vista della sfida di campionato contro il Como, l’Inter non potrà giocare in casa la partita dei quarti di finale in programma il 4 o l’11 febbraio contro la vincente di Roma-Torino.

  • INTER A MONZA PER I QUARTI DI COPPA ITALIA

    L’Inter, già certa di disputare in casa il quarto di finale di Coppa Italia grazie al miglior piazzamento nella classifica della scorsa stagione rispetto alle possibili avversarie, non potrà però scendere in campo a San Siro. 

    Secondo La Gazzetta dello Sport, la soluzione individuata è lo spostamento all’U-Power Stadium di Monza, che diventerà la “casa” dei nerazzurri per questa sfida. 

    L’avversaria uscirà dall’ottavo tra Roma e Torino in programma a gennaio.

  • QUANDO GIOCA L’INTER IN COPPA ITALIA A MONZA

    Il quarto di finale è previsto in una delle due date del calendario: mercoledì 4 febbraio oppure mercoledì 11 febbraio. 

    In entrambi i casi l’impianto brianzolo risulterebbe libero. 

    Se la partita fosse fissata il 4 febbraio, l’U-Power Stadium non avrebbe altri impegni; se invece si giocasse l’11 febbraio, il Monza di Paolo Bianco sarebbe in trasferta a Bolzano contro il Sudtirol.

  • IL NODO CAPIENZA

    Il trasferimento dell’Inter a Monza comporterà uno spostamento di circa 25 chilometri verso nord per esigenze legate alle Olimpiadi. 

    La differenza più evidente rispetto a San Siro sarà quella della capienza: i 17.102 posti dell’U-Power Stadium contro gli oltre 75 mila spettatori che può accogliere il Meazza. 

Coppa Italia
Roma crest
Roma
ROM
Torino crest
Torino
TOR
0