Olanda-Austria dove vederla: Rai, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Olanda e Austria si affrontano nell'ultima giornata della fase a gironi di Euro 2024: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

Olanda e Austria a confronto nell'ultima giornata del girone D di Euro 2024.

Gli Orange, reduci dalla vittoria contro la Polonia e dal pareggio a reti inviolate contro la Francia, guidano il raggruppamento a quota 4 punti, proprio a pari merito con i vice campioni del Mondo.

Alle loro spalle, a 3 punti, ecco l'Austria di Rangnick, capace di rilanciare le proprie ambizioni dopo la netta vittoria contro la Polonia. All'Olanda basterà un pareggio per passare il turno, mentre in caso di ko sarebbero proprio gli austriaci a staccare il pass per gli ottavi.

Tutto su Olanda-Austria: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.