Okaka Basaksehir 2022 scattoGetty Images
Nino Caracciolo

Okaka ci ha presto gusto: altro goal di tacco nel recupero, il Ravenna è primo in Serie C

Il 36enne attaccante continua a trascinare il Ravenna: sua la rete di tacco del 2-1 sul Pontedera al minuto 103’. Un goal che permette alla sua squadra di rimanere al comando del girone B di Serie C.

Stefano Okaka ci ha preso gusto e con lui tutto il Ravenna. Il 36enne attaccante ex tra le altre di Roma, Sampdoria e Basakseihr è stato nuovamente decisivo per il successo della sua squadra in campionato.

Come? Con una bellissima rete di tacco realizzata contro il Pontendera al minuto 103 di una sfida dove le emozioni non sono di certo mancate.

Goal di tacco che è ormai è sempre più la specialità di casa Okaka: si tratta della seconda rete messa a segno con questa modalità (contro l’Ascoli a inizio novembre la prima) da quando indossa la maglia del Ravenna.

  • RETE DA PRIMATO

    Una rete bella e decisiva quella realizzata da Okaka al minuto 103: tre punti che permettono al Ravenna di rimanere in vetta al girone B di Serie C a +3 sull’Arezzo (che ha una partita in meno) . Sotto di un goal dopo appena un minuti, il Ravenna prima pareggia con Luciani al 94’ e poi vince proprio grazie alla rete del 36enne attaccante.

  • TACCO DECISIVO ANCHE CON L’ASCOLI

    A inizio novembre, sempre con un goal di tacco realizzato all’89’, Okaka ha permesso al Ravenna di battere l’Ascoli in campionato, fino a quel momento imbattuto. Una prodezza che adesso ha ripetuto contro il Pontedera.

  • GIÀ 5 I GOAL CON IL RAVENNA

    Tre in campionato (tutti decisivi) e due in Coppa Italia di Serie C: sono già 5 le rete messe a segno da Okaka con la maglia del Ravenna. L’attaccante si sta dimostrando sempre più decisivo, dall’inizio o a gara in corso.

  • NUOVA VITA IN SERIE C

    Svincolato dall’estate del 2023 dopo la fine del contratto con i turchi del Basakseihr, Okaka – dopo due anni di inattività – a settembre 2025 ha scelto di ripartire dal Ravenna. Per l’ex tra le altre di Roma, Sampdoria e Udinese l’inizio di una vera e propria seconda giovinezza.

