Okaka ci ha presto gusto: altro goal di tacco nel recupero, il Ravenna è primo in Serie C

Stefano Okaka ci ha preso gusto e con lui tutto il Ravenna. Il 36enne attaccante ex tra le altre di Roma, Sampdoria e Basakseihr è stato nuovamente decisivo per il successo della sua squadra in campionato.

Come? Con una bellissima rete di tacco realizzata contro il Pontendera al minuto 103 di una sfida dove le emozioni non sono di certo mancate.

Goal di tacco che è ormai è sempre più la specialità di casa Okaka: si tratta della seconda rete messa a segno con questa modalità (contro l’Ascoli a inizio novembre la prima) da quando indossa la maglia del Ravenna.