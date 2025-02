Okafor al Napoli, il ruolo con Conte: dove può giocare

Noah Okafor, grazie alla sua versatilità, può consentire a Conte di sfruttarlo su ambo i fronti del tridente ma se necessario anche come punta.

La caccia al sostituto di Kvaratskhelia, in casa Napoli, ha portato in dote Noah Okafor.

Contro ogni previsione il 24enne svizzero si è vestito d'azzurro, salutando il Milan e rimpiazzando numericamente il georgiano nella rosa a disposizione di Antonio Conte.

Un acquisto divenuto realtà alla luce degli ostacoli mai superati che hanno trasformato in fumate nere le suggestioni Garnacho e Adeyemi, nonché in seguito agli intoppi burocratici decisivi ai fini del mancato approdo di Allan Saint-Maximin all'ombra del Vesuvio.

E allora ecco Okafor, chiamato a sgomitare per trovare spazio in uno scacchiere ricco di talento e ampiamente tarato sui meccanismi impartiti dal tecnico salentino: in che ruolo può giocare l'elvetico in questo Napoli?