Okafor al Napoli è un oggetto misterioso: in tribuna a Parma, ha giocato solo 36 minuti

Arrivato a gennaio per sostituire numericamente Kvaratskhelia, l'ex Milan non si è praticamente mai visto: a Parma era in tribuna.

Il Napoli vede il quarto Scudetto dopo il pareggio di Parma e il contemporaneo 2-2 tra Inter e Lazio ma nel gruppo di Conte non ci sono solo sorrisi. L'apporto di Noah Okafor nella corsa verso il tricolore, ad esempio, è stato praticamente nullo. E lo svizzero al 'Tardini' si è accomodato addirittura in tribuna. Già da settimane peraltro l'ex Milan era uscito dalle rotazioni di Conte che non gli ha concesso neppure un minuto da metà marzo fino ad oggi. L'articolo prosegue qui sotto Nonostante l'assoluta emergenza, insomma, Okafor non è riuscito a convincere il tecnico che di fatto non gli ha mai concesso una vera occasione.