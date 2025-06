Offerta del Napoli per Matt O'Riley del Brighton: chi è, le cifre e cosa succede ora con Musah

Alla ricerca di un centrocampista, il Napoli ha messo nel mirino il danese. Dall'Inghilterra: spedita un'offerta da 30 milioni.

Che il Napoli giochi su più tavoli per rinforzare la rosa in vista del doppio impegno campionato-Champions League, ormai, è chiaro. Se in attacco i nomi sono quelli di Ndoye, Lucca, Nunez e Sancho, ecco un profilo concreto anche per il centrocampo: Matt O'Riley.

In Inghilterra sono certi: il centrocampista danese di origini inglesi del Brighton è entrato in maniera decisa nelle mire del club campione d'Italia, che sta puntando su di lui per regalare ad Antonio Conte un'ulteriore pedina in mezzo al campo dopo aver già portato in Serie A Kevin De Bruyne.

Di più: il Napoli avrebbe già fatto partire un'offerta in direzione del Brighton, per provare a convincere il club di Premier League a lasciare andare il calciatore. Un'offerta che, peraltro, si presenta decisamente sostanziosa.