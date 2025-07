Offerta dello Sporting per Alberto Costa: la Juve vuole 15 milioni

L'offerta del club portoghese per l'esterno bianconero non è fin qui ritenuta sufficiente dalla Juventus.

Arriva un'offerta dal Portogallo per Alberto Costa. L'esterno difensivo della Juventus, che ha giocato anche nelle ultime gare del Mondiale per Club con la squadra di Tudor, potrebbe così far ritorno in patria.

Sul calciatore c'è l'interesse dello Sporting Lisbona, reduce da due vittorie consecutive della Primeira Liga e intenzionata a mantenere l'egemonia sul principale campionato lusitano.

Al momento però c'è distanza tra quanto recapitato dal club biancoverde e le richieste della Juventus.