Offerta da 13 milioni di dollari: la MLS blocca il trasferimento di Jesus Ferreira

Jesus Ferreira non giocherà con lo Spartak Mosca: la MLS ha posto il veto sul trasferimento al club russo.

Non proseguirà allo Spartak Mosca la carriera di Jesus Ferreira, attaccante del Dallas e della nazionale statunitense che dovrà così rivedere i propri piani.

Come riportato da 'The Athletic', la Major League Soccer ha infatti bloccato il trasferimento alla società biancorossa, che aveva presentato una succosa offerta per averlo.

Un veto motivato dalla scelta di non chiudere trattative con i club russi, chiaro retaggio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia che nel febbraio 2022 ha dato vita al conflitto tutt'ora in corso di svolgimento.