Obertan, arrivato al Manchester United coi soldi di Cristiano Ronaldo: gioca nella Serie C statunitense

Gioiellino del Bordeaux, Ferguson lo sceglie come uno degli attaccanti da cui ripartire dopo CR7: un infortunio immediato cambierà la sua storia.

GOAL

Quando si ha anche fare con un Sir, il perdono è dietro l'angolo. Il dissenso è giusto. Democratico. Ma appare difficile mettersi di traverso nei confronti dell'allenatore più vincente di sempre. Hai sbagliato qualche acquisto Alex Ferguson? Ci giriamo dall'altra parte, no problem.

Spesso Sir Alex ha preso degli abbagli nel calciomercato, sicuro di poter trasformare in soldati d'elite ogni valoroso cavaliere osservato in giro per l'Europa. Ma non sempre le cose sono andate per il verso giusto.

L'articolo prosegue qui sotto

C'è chi ha faticato ad inserirsi per una concorrenza talmente pressante da risultare quasi imbarazzante. E chi non si è proprio trovato nel mondo della Premier League, dopo aver ben figurato in campionati minori o di pari livello a quello inglese.

E poi, ci sono loro. I ragazzi che chissà, forse, magari se non. I ma, i rimpianti. Non si può dire nulla su un ragazzo acquistato nell'estate dell'addio di Cristiano Ronaldo, non per essere prettamente il suo erede, ma per provare a mostrare come il talento di scovare talenti poteva superare anche la cessione più importante nella storia del Manchester United, e subito infortunato.

Un infortunio che spezzerà le ali di Gabriel Obertan. Facendolo cadere a terra. Ad un'altezza da cui non riuscirà più a risollevarsi.