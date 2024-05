Oaktree al lavoro per programmare il futuro dell'Inter: oggi primo incontro con Inzaghi

Altro incontro conoscitivo per i nuovi proprietari dell'Inter: primo contatto con Inzaghi in attesa che venga definito il rinnovo del tecnico.

Salutato il campionato 2023/24 con il divertente pareggio di Verona, per l'Inter è già tempo di pensare alla prossima stagione: l'obiettivo, manco a dirlo, sarà in primis la riconferma in Italia, senza dimenticare il cammino europeo nella nuova Champions League in formato maxi.

La sfida disputata domenica sera al 'Bentegodi' è stata la prima con al timone la proprietà americana di Oaktree, che ha da qualche giorno escusso le quote di maggioranza poste in pegno da Suning: dopo un primo incontro in 'campo neutro' con Marotta e Antonello, i manager statunitensi avranno un primo contatto anche con Simone Inzaghi, con cui però non si entrerà nel dettaglio del rinnovo di contratto o delle mosse relative alla campagna acquisti.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la chiacchierata col tecnico piacentino si svolgerà nel pomeriggio odierno direttamente in sede: in attesa del summit di mercato vero e proprio con Marotta e Ausilio (in programma tra domani e giovedì), in cui verranno definite le strategie per il ritocco della squadra campione d'Italia. Il tutto in attesa del 4 giugno, quando sarà composto il nuovo CDA.