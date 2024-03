Il nuovo stadio di Milan e Inter: dal vertice per San Siro a San Donato e Rozzano, le ultime

Vertice a Milano tra i club, il Sindaco Sala e WeBuild: sul tavolo il restyling di San Siro, ma l'ipotesi dei due impianti di proprietà non tramonta.

Al netto delle questioni di campo e di una stagione entrata ormai nella sua fase clou, in casa Milan e Inter continua a tenere banco la questione relativa allo stadio.

La partita, ancora aperta a qualsiasi tipo di scenario, si gioca di fatto su due tavoli: Milan e Inter, infatti, dovranno scegliere e valutare la miglior via percorribile.

Da un lato la soluzione che porta verso la costruzione di due stadi di proprietà: a San Donato, per quanto riguarda i rossoneri, mentre la controparte nerazzurra avrebbe individuato in Rozzano la location ideale dove far sorgere il nuovo impianto.

L'altra ipotesi al vaglio, invece, è quella della ristrutturazione di San Siro, dove i due club meneghini continuerebbero a giocare anche nei prossimi anni.