Il nuovo obiettivo dell'Inter per la porta: "Se ci penso divento pazzo"

L'Inter segue i progressi di Tobe Leysen per la porta: "C'è stato un contatto con Handanovic".

Inter dominante in Serie A, al primo posto in ogni speciale classifica: i nerazzurri possono vantare sia il miglior attacco che la miglior difesa del campionato, complice il grande ambientamento di Yann Sommer tra i pali.

L'estremo difensore elvetico si sta confermando una vera e propria sicurezza: sono 22 i clean sheet collezionati in 33 apparizioni stagionali, numeri che certificano l'impenetrabilità di una fase difensiva pressoché perfetta.

Il ruolo del portiere è ben coperto insomma, ma in casa Inter non si perde di vista il futuro: da qualche tempo, gli scout nerazzurri seguono con interesse le prestazioni di Tobe Leysen, 21enne in forza al Leuven in Belgio.