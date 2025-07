Nuovo contatto Vlahovic-Juventus, braccio di ferro milionario per l'addio: si tratta sulla buonuscita, il Milan osserva

Il serbo vuole 10 milioni per lasciare, la Juve dice no alla risoluzione. Il Milan aspetta l’occasione. Oggi nuovi contatti tra le parti.

La situazione tra Dusan Vlahovic e la Juventus si fa sempre più tesa, in un braccio di ferro che potrebbe influenzare pesantemente il mercato estivo bianconero.

L’attaccante serbo, legato alla società fino al 2026 con un contratto da 12 milioni lordi annui, ha espresso la volontà di restare fino alla naturale scadenza per poi liberarsi a parametro zero.

Tuttavia, nelle ultime ore sarebbe emersa un’apertura all’addio anticipato, ma solo a fronte di una buonuscita da 10 milioni di euro. La Juventus, dal canto suo, esclude ogni ipotesi di risoluzione contrattuale per evitare una svalutazione da 20 milioni a bilancio, e chiede una cessione con incasso tra i 25 e i 30 milioni.

Nel frattempo, il Milan osserva e spera in uno stallo che possa aprire un varco per un colpo last minute.