Il nuovo allenatore della Sampdoria è Donati. Ufficiale anche il nuovo responsabile tecnico

Fredberg sbarca alla Sampdoria al pari di Donati. Al loro fianco ci sarà Andrea Mancini nel ruolo di direttore sportivo.

Ancora in Serie B dopo aver rischiato seriamente la retrocessione in C, la Sampdoria ha confermato nella mattinata di domenica 13 luglio il suo nuovo allenatore. Si tratta di Massimo Donati, noto ex calciatore scelto dalla società blucerchiata per la nuova annata al via nei prossimi mesi.

Dopo aver allenato in Grecia e nelle serie inferiori italiane, Donati è stato scelto dalla Sampdoria per l'annata di Serie B 2025/2026. Insieme a lui anche l'ufficiale arrivo di Jesper Fredberg, annunciato come nuovo CEO dell’Area Football.

Fredberg, ex di Anderlecht, Panathinaikos, Omonia Nicosia e Viborg, si è detto entusiasta di cominciare questa nuova avventura come dirigente della Sampdoria:

"È un enorme onore assumere questo ruolo alla Sampdoria, un club con una storia e un blasone innegabili e un indiscusso potenziale per il futuro. Sono pienamente consapevole delle sfide che ci attendono ma sono fiducioso che, con il duro lavoro e una strategia chiara e a lungo termine, potremo aiutare la Sampdoria a ritornare alle posizioni che le competono da sempre. Vogliamo soprattutto costruire qualcosa di cui i tifosi possano essere orgogliosi. Questo lavoro inizia oggi".