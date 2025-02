Bonera verso l'esonero: contatti in corso tra Milan Futuro e Bollini che potrebbe lasciare la guida dell'Italia Under 19.

Cambio di allenatore in vista in casa Milan Futuro: è in fortissimo bilico la posizione di Daniele Bonera.

L'ex difensore è vicino all'esonero: in sua sostituzione, la società meneghina sta pensando seriamente ad Alberto Bollini.

Contatti in corso per l'attuale commissario tecnico dell'Italia Under 19 che, nelle prossime ore, potrebbe iniziare il nuovo incarico in Serie C.