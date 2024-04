I Reds e il Feyenoord trattano per il compenso per il tecnico: raccoglierà l'eredità del tedesco.

Arrivare al Liverpool dopo la lunga esperienza di Jurgen Klopp, e tutto ciò che ha vinto, non sarà una sfida semplice per la maggior parte degli allenatori non solo in Europa, ma al mondo.

Eppure, i Reds, dopo l'addio del tecnico tedesco, devono comunque trovare il profilo giusto al quale affidare la panchina.

Ecco, potrebbero averlo trovato: in queste ore si sono intensificati i contatti con Arne Slot, colui che, con ogni probabilità, succederà a Klopp.