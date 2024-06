L'ex allenatore del Frosinone corteggiato dalla formazione azzurra, destinata a salutare Davide Nicola.

Nell'ultima parte della carriera di Eusebio Di Francesco non ci sono solo"passi falsi", ma anche tanta sfortuna.

Il campionato appena concluso con il Frosinone, culminato con la retrocessione in Serie B sancita dopo l'ultima giornata contro l'Udinese, ne è la prova.

Si è parlato di un Di Francesco che può rimanere in Serie A: vero, ma non c'è solo il Venezia a volerlo in panchina.