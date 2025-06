Nuovo allenatore Cagliari, chi sarà il post Nicola? Il favorito e le alternative, tutti gli aggiornamenti

Manca solo l'ufficialità, poi Davide Nicola e il Cagliari si separeranno: sul tavolo di Giulini diverse possibilità per la panchina.

L'incontro milanese del 3 giugno ha certificato quanto ci si aspettava da tempo: Davide Nicola e il Cagliari non proseguiranno insieme dopo l'unica stagione appena conclusa. Dopo la salvezza, risicata, del campionato 2024/2025, le strade si dividono: manca solo l'ufficialità. La società sarda ha preferito voltare pagina, mentre l'ex Empoli sarebbe rimasto volentieri nell'isola. Niente da fare.

Resta ora da capire chi sostituirà Nicola in vista dell'annata che prenderà il via ad agosto con i 32esimi di finale di Coppa Italia, prima di buttarsi nel nuovo campionato di Serie A. I nomi sul tavolo sono diversi, ma servirà soprattutto capire in che modo il tecnico, sotto contratto fino al 2027, e il Cagliari si separanno.

Una risoluzione pacifica porterà il Cagliari a puntare su tecnici che conoscono bene il campionato e hanno dimostrato il proprio valore, mentre in caso di lotta tra le parti, allora i rossoblù punteranno ad una soluzione interna. Soluzione interna che, in ogni caso, sembra essere quella in prima fila.