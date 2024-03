Nuove accuse a Tonali, l'allenatore del Newcastle lo difende: "Una malattia, ha sofferto"

Il centrocampista italiano, che sta scontando una lunga squalifica per scommesse, rischia un nuovo stop in Inghilterra.

Nuovi problemi in vista per Sandro Tonali, accusato dalla Football Association di aver scommesso su 50 partite del campionato inglese da agosto a ottobre del 2023.

Il centrocampista del Newcastle, che sta già scontando la squalifica inflitta dalla Federcalcio italiana per lo stesso motivo, rischia così un nuovo stop.

In difesa di Tonali però scende in campo il suo allenatore, Eddie Howe, che sottolinea come quella di cui soffre l'ex giocatore del Milan sia una vera e propria malattia.