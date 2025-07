Nuova avventura per Walker dopo il Milan: l'ex difensore del Manchester City torna in Premier League

L'ex terzino del Milan, tornato provvisoriamente al City dopo il mancato riscatto, continuerà a giocare in Premier League.

L'avventura di Kyle Walker al Milan è durata solamene sei mesi, decisamente non memorabili, al punto che il club rossonero non ha esercitato l'opzione da 5 milioni di euro a proprio favore per rilevare il cartellino dell'inglese a titolo definitivo.

Arrivato a gennaio in quel di Milano, l'esterno britannico ha salutato la Serie A dopo una manciata di mesi per fare ritorno al Manchester City, dove però non rientra più nel progetto.

Walker, infatti, ha già trovato una nuova destinazione e pur non vestendo più la maglia dei Citizens, continuerà a calcare i campi della Premier League.