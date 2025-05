Nuno Tavares è infortunato? Perché non gioca Lazio-Juventus dopo essere tornato in gruppo

Il terzino portoghese si è allenato assieme ai compagni in settimana, ma non è stato convocato per la gara contro la Juve: la motivazione.

Nuno Tavares non c'è. Il nome e il cognome del terzino portoghese non compaiono nell'elenco dei convocati diramato dalla Lazio poche ore prima del big match contro la Juventus, in programma all'Olimpico a partire dalle 18. Marco Baroni e i biancocelesti dovranno dunque fare a meno di Tavares anche contro i bianconeri, proprio come accaduto nelle scorse partite dopo l'ennesimo infortunio rimediato dall'ex giocatore dell'Arsenal durante la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Bodo/Glimt. Ma perché Nuno Tavares non gioca Lazio-Juventus nonostante si sia ristabilito da quel problema fisico? La situazione. L'articolo prosegue qui sotto